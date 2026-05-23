Lazio, Pedro: "Me ne vado contento, con Sarri rapporto molto bello"

"L'affetto e la stima della gente non posso ripagarla con nulla se non con tutto il lavoro fatto in questi anni. Difficile per me gestire tutta questa emozione". Così Pedro nella serata di addio alla Lazio all'Olimpico. "Me ne vado contento, con un bel ricordo, che era quello che volevo - ha detto a Sky - Con Sarri ho un rapporto molto bello, abbiamo vissuto molti anni insieme, anche al Chelsea. Per me è stato un onore essere un suo calciatore e aver imparato così tanto da lui. Adesso voglio solo riposare, aspetto un po’ questi mesi e vediamo cosa accadrà".