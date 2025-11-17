Pisa, Angori: "Momento positivo, vogliamo continuare così"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, Samuele Angori ha analizzato l'inizio stagione del Pisa che ha conquistato la prima vittoria in campionato all'ultima giornata contro la Cremonese. Queste le parole del laterale nerazzurro: "Siamo in un momento positivo e vogliamo continuare così per arrivare alla salvezza. Finalmente siamo riusciti anche a raccogliere i tre punti, visto che in altre gare avremmo meritato di più e la vittoria ci è sfuggita di poco. Chi mi ha impressionato di più? Da vicino devo dire che la Roma è davvero tosta: mi hanno colpito molto. Hanno un grande giocatore come Soulè e in mezzo c'è Koné che è devastante".