Como, lesione al bicipite femorale per Diao: i tempi di recupero

Assane Diao (Como-Senegal): problema muscolare al bicipite femorale sinistro © Getty Images
Continua la stagione tormentata dagli infortuni di Assane Diao. L'attaccante del Como, dopo essere stato ai box a lungo per una frattura a un piede, si è fermato di nuovo dopo aver sentito un fastidio alla gamba sinistra durante un allenamento con il Senegal. Il calciatore, rientrato in Italia, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati tra le 2 e le 3 settimane. Di seguito il comunicato ufficiale del Como:
"Como 1907 conferma che, dopo aver avvertito un fastidio durante l'allenamento con la nazionale senegalese – e in consultazione con il nostro staff medico – Assane Diao è stato sottoposto a una serie di accertamenti e scansioni. I risultati mostrano una lesione di lieve entità al bicipite femorale della coscia sinistra. Assane ha già iniziato il suo piano di trattamento e continuerà a essere monitorato attentamente. Il suo ritorno in campo dipenderà dai suoi progressi nei prossimi giorni".