Como, lesione al bicipite femorale per Diao: i tempi di recupero

Continua la stagione tormentata dagli infortuni di Assane Diao. L'attaccante del Como, dopo essere stato ai box a lungo per una frattura a un piede, si è fermato di nuovo dopo aver sentito un fastidio alla gamba sinistra durante un allenamento con il Senegal. Il calciatore, rientrato in Italia, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati tra le 2 e le 3 settimane. Di seguito il comunicato ufficiale del Como: