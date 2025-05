Pirateria, Lotito alza il tiro: "Da oggi tolleranza zero, puniti anche gli spettatori"

DE SIERVO: "MULTE FINO A 5MILA € A CHI USA IL PEZZOTTO"

"La Guardia di finanza ha dimostrato che stiamo alzando il livello. Chiunque usa il pezzotto in Italia lascia una traccia indelebile che le forze dell'ordine ora sono in grado di ricostruire. Queste persone vengono individuate e convocate in caserma dalla Guardia di finanza, gli viene contestata la violazione e pagano obbligatoriamente la prima multa, che è una sorta di cartellino giallo. Alla seconda violazione la multa sale a 5mila euro. Quindi, nessuno che commette reato di pirateria in Italia può stare tranquillo". Queste le dichiarazioni dell'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al termine della conferenza al Coni sulla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio. "I numeri sono impressionanti e riguardano tutti i ceti sociali e tutte le fasce d'età. È un fenomeno diffuso di mancanza di legalità, che grazie alla legge approvata dal Parlamento, che è la più avanzata contro la pirateria, riuscirà a portare beneficio non solo al calcio ma a tutta l'industria culturale italiana che oggi soffre questa violazione che porta danni per centinaia di milioni e che obbliga chi vende il prodotto pay ad alzare il valore degli abbonamenti. Se riuscissimo a pagare tutti, riusciremmo a pagare meno", ha aggiunto De Siervo. "Tolleranza zero dunque, non lo diciamo noi ma la Gdf, su questa operazione sono state impiegati 80 comandi provinciali, quindi un diffusione capillare sul territorio", ha concluso.