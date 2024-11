Pirateria online, smantellata la più vasta rete di streaming illegale d'Europa

Più di 270 agenti della polizia postale hanno condotto 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e, con il supporto delle forze di polizia internazionali, 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 soggetti. In questo ambito, la polizia croata ha eseguito 11 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettanti sospettati.