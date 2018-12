Pietro Anastasi: "Ho un tumore ma non voglio arrendermi"

08/12/2018

Recentemente Gianluca Vialli ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, ora un altro ex attaccante confida di trovarsi nella stessa situazione: "Ultimamente non mi sono sentito molto bene e ho scoperto di avere un tumore. Ma non voglio arrendermi. Sto lottando giorno dopo giorno per sconfiggerlo" le parole di Pietro Anastasi, 70 anni, tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l'Inter negli anni '70.