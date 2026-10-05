Pià spazza via i dubbi sul figlio Inacio: "Cercato più volte dal Brasile, ma vuole solo l'Italia"

"Samuele è nato e cresciuto a Bergamo, non ha mai avuto dubbi. Il Brasile ci ha contattati tante volte, anche prima del Mondiale U17 e poi nell'U20 per le qualificazioni olimpiche. Ma Samuele voleva solamente l'Italia". Così Inacio Pià, ex attaccante di Napoli e Atalanta, spazza via le voci sul figlio Samuele Inacio e la possibilità di una futura chiamata nella nazionale brasiliana.