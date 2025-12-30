Logo SportMediaset

Figc, Gravina "Il calcio è motore del cambiamento, merita più attenzione"

30 Dic 2025 - 13:05

Un percorso sempre più orientato verso la dimensione 'impresa sociale', ma anche un presidio sul territorio e uno strumento per accompagnare e sostenere la tutela e la valorizzazione del benessere della comunità nazionale. E' la fotografia, scattata dalla decima edizione del 'Bilancio integrato Figc', della evoluzione del modello di gestione della Federcalcio, che conta 1,5 milioni di tesserati e che, limitando il discorso soltanto al professionismo, dà al Paese di un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 20,5 euro per ogni euro investito, generando un eccezionale impatto socio-economico. Oltre a rappresentare un settore rilevante (quasi sette miliardi di ricavi diretti e un impatto sul Pil di 12,4), l'ecosistema calcio prosegue nel suo impegno nell'ambito dei diritti umani e della tutela ambientale: quasi un milione di studenti, ad esempio, è stato coinvolto nel progetto 'Valori in rete'. "Per la sua capacità unica di unire, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione - afferma il presidente Figc, Gabriele Gravina -. Per questo la Federazione ha intrapreso un percorso nel campo della sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo che il calcio diventi motore di cambiamento, capace di produrre valore duraturo per la comunità. Il documento - prosegue Gravina - rendiconta i risultati ottenuti in un anno di straordinaria evoluzione, dove abbiamo abbracciato sfide che sembravano distanti dal nostro mondo e che, invece, hanno generato un impatto molto positivo. Inclusione, valorizzazione dei giovani, educazione, tutela della salute e dell'ambiente, sono solo alcuni dei temi che fanno oggi del calcio una piattaforma sociale senza eguali, che merita ancora maggiore attenzione per l'impegno e per i risultati a vantaggio della società civile". 

