PERÙ: FULMINE SU CAMPO DA CALCIO, MUORE UN GIOCATORE, 4 FERITI

Un giocatore è morto e altri 4 sono rimasti feriti dopo che un fulmine ha colpito un campo da calcio in Perù, a Huancayo, nel distretto di Chilca, dove si stava disputando una partita fra Juventud Bellavista e Familia Chocca. Secondo quanto riportano i media peruviani, l'arbitro aveva appena sospeso la partita nello stadio Coto Coto a causa dell'inizio di una tormenta e, mentre i calciatori si ritiravano verso gli spogliatoi, un fulmine è caduto colpendo alcuni giocatori. Il calciatore rimasto ucciso è stato identificato come Hugo De la Cruz Meza, 39 anni. L'emittente peruviana Rpp riporta che i feriti sono invece: Juan Chocca Llacta di 42 anni, Erick Estiven Ccente Cuyllor di 19 anni, Cristian César Pituy Cahuana di 24 anni e un 16enne del quale non è stato riportato il nome.