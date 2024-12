Percassi: "Atalanta capolista non ha prezzo"

La Dea al primo posto? "Non ha prezzo, contento è dir poco. È un campionato tosto". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine della Prima della Scala con 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi. A chi gli chiedeva che significato abbia il coro 'Vinceremo il tricolore' urlato dalla Curva Nord del Gewiss Stadium ieri, dopo la vittoria sul Milan che ha regalato il primato momentaneo in classifica, Percassi ha risposto: "È da un po' che hanno cominciato con questa canzone, diciamo che non è andata male. C'è un rapporto con la tifoseria fantastico, ci sostengono sempre, anche nei momenti difficili".