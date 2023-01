Penalizzazione Juventus, Cairo: "Importante bonificare il calcio"

L'OPINIONE

Il presidente del Torino non è entrato nel merito: "La situazione è pesante, ma c'è chi deve giudicare"

La penalizzazione della Juventus ha stravolto la classifica di Serie A e il Torino di Cairo si trova sopra ai bianconeri in classifica. A prescindere dall'aspetto sportivo, per il presidente granata però il problema è a monte: "La situazione della Juventus è pesante, ma lasciamo giudicare chi deve farlo. L'importante - l'augurio di Urbano Cairo - sarebbe bonificare il calcio perché queste cose sono cattivi esempi anche per i giovani".

Urbano Cairo non ha voluto approfondire la questione né la propria opinione, lasciando solo un commento generale alla situazione che sta stravolgendo il calcio italiano: "Fare le cose in modo leale e sportivo è importante - ha ribadito il presidente del Torino -. Non voglio dire che non sia stato così fino ad ora, ma quando poi si fanno queste cose il resto viene dimenticato".

Il futuro di Juric - Nel corso della dichiarazione, Cairo ha trovato il tempo di parlare della situazione sportiva del Torino di Juric, una sintonia difficile da trovare negli intenti ma funzionale in campo: "Con lui è importante stabilire una visione condivisa e comune. La sintonia sta crescendo, ma con lui non c'è un legame di contratto quanto di progetto. Con Juric il Torino ha fatto passi avanti importanti".