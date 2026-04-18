Pellegatti: "Allegri in Nazionale? Nelle ultime ore è trapelato che..."

Carlo Pellegatti aggiorna sulla possibilità che Massimiliano Allegri lasci il Milan a fine stagione per diventare il nuovo allenatore della Nazionale: "Sarebbe insopportabile che, per il terzo anno consecutivo, cambi ancora la guida tecnica dei rossoneri. Nelle ultime ore è trapelato che sia ferma intenzione di Allegri continuare il lavoro cominciato qualche mese fa, sempre che la dirigenza affidi totalmente la gestione del mercato proprio al tecnico e a Igli Tare. Non credo che Max accetterebbe un cambiamento nella figura del direttore sportivo. A dare ovviamente le linee da seguire, sotto l’aspetto economico, sempre Giorgio Furlani" le parole su MilanNews.