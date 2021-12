Pelé resta in ospedale: "Ultima chemio, mi preparo al Natale"

IL MESSAGGIO

O Rei ha scritto un messaggio sui social: "Festeggio ogni piccola vittoria"

Pelé rimarrà in ospedale "per qualche giorno" per completare il ciclo di chemioterapia. Lo dice lo stesso O Rei in un post su Instagram, dove pubblica anche una sua foto che lo ritrae sorridente in ospedale. "Amici, dal 30 settembre, quando ho lasciato l'ospedale, sapete che ho fatto delle piccole sedute di chemioterapia come parte del mio trattamento. Oggi sono all'Albert Einstein per l'ultimo ciclo del 2021", dice Pelé.

"Volevo condividere con voi questo traguardo. Dopotutto, ogni piccola vittoria è un motivo per festeggiare, non credete? Approfitterò dell'occasione per fare una nuova serie di esami, quindi rimarrò qui per qualche giorno. Non preoccupatevi, mi sto solo preparando per le festività natalizie!", conclude il mito del calcio brasiliano.