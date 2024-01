Pelé, presunta figlia chiede la riesumazione del corpo di "O Rei"

© Getty Images

Una donna che afferma di essere figlia della leggenda del calcio Pelé ha svelato di aver chiesto la riesumazione del corpo di "O Rei", morto nel 2022, a un tribunale di San Paolo dopo che il primo test del Dna è risultato negativo. "Non lo faccio per denaro, a me non fa nessuna differenza essere figlia di Pelé o di qualcun altro che non ha soldi", ha dichiarato Maria do Socorro Azevedo, di 60 anni, alla tv Record. Secondo la donna, sua madre, ora deceduta, ebbe un incontro galante con "O Rei" a São Luis, capoluogo dello Stato di Maranhão, ma non gli rivelò mai di essere rimasta incinta.