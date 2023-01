Pelé, Infantino: "Ogni paese del mondo abbia uno stadio intitolato a O Rei"

In fila per l'ultimo saluto a Pelé























































































1 di 45 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 45 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Adesso chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano uno stadio intitolato a Pelé, affinché anche i bambini sappiano cosa sia stato lui per il calcio". Ad annunciarlo il presidente della Fifa Gianni Infantino al suo arrivo allo stadio di Vila Belmiro a Santos per la veglia funebre di Pelé, scomparso il 29 dicembre a 82 anni. "Sono qui con grande emozione e tristezza, ma anche con un sorriso, perché Pelé a noi ne ha regalati molti - ha detto ancora il numero uno dell'ente mondiale del calcio - Come Fifa siamo qui per rendere omaggio a O Rei e abbiamo disposto che in tutto il mondo venga osservato un minuto di silenzio".