Pelé è a casa e festeggia il Natale con la moglie: la foto fa il giro del mondo

Dopo avere annunciato sui social la sua uscita dall'ospedale dove è stato sottoposto a chemioterapia per il cancro al colon, la leggenda del calcio brasiliano Pelé è apparso sorridente in una foto di Natale pubblicata su Twitter. "Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici", scrive l'ex calciatore 81enne, accanto alla moglie Marcia Aoki, davanti a un albero circondato da regali. I media locali hanno riferito che Pelé ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo. Il 4 dicembre Pelé e' stato operato per un cancro al colon.