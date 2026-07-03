Pedraza: "Lazio grande club, obiettivo è vincere trofeo per dare gioia ai tifosi"

"Dopo tanti anni in Spagna volevo mettermi alla prova in un altro campionato, quando ho saputo dell'interesse della Lazio non ci ho pensato due volte a venire in questo grande club. L'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile in classifica e magari vincere un trofeo per regalare una gioia importante ai tifosi. Ovviamente anche giocare in Europa sarebbe un aspetto fondamentale. Spero che sia una grande stagione per la Lazio, che ci regali tante soddisfazioni e che i tifosi siano al nostro fianco". Sono queste le prime parole di Alfonso Pedraza, difensore e neo acquisto biancoceleste per la prossima stagione, ai canali ufficiali del club. "La Lazio è un punto di riferimento del calcio italiano ed europeo, parliamo di una grande società, qui hanno giocato tanti giocatori spagnoli e anche questo ha avuto un peso nella mia scelta. Da quando ho saputo che avrei giocato qui ho seguito alcune partite, non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e inserirmi il prima possibile. Voglio aiutare la squadra fin da subito. Ho già parlato con Gattuso, mi ha dato il benvenuto e ci siamo detti di metterci subito a lavoro", prosegue l'esterno. Che poi si presenta come un "giocatore generoso, che ama puntare con la palla il fondo del campo più volte durante la partita, intenso e con una buona conduzione di palla. Sono pronto a dimostrare queste qualità anche qui", conclude.