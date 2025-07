Paura per sicurezza famiglia, ex Roma Nzonzi lascia l'Iran

L'ex centrocapista della Roma Steven Nzonzi non tornerà al Sepahan SC in Iran. In una storia di Instagram pubblicata lunedì, il 36enne calciatore francese ha spiegato che ha lasciato l'Iran con la sua famiglia e non farà ritorno nel Paese. "Io e la mia famiglia abbiamo deciso che era meglio non tornare, principalmente per motivi di sicurezza. Ho cercato di trovare la forza, ma non ci sono riuscito", ha spiegato il campione del mondo 2018, la cui decisione - si legge su l'Equipe - è stata probabilmente motivata dai missili lanciati da Israele contro l'Iran a giugno e dalle crescenti tensioni tra i due Paesi. Nzonzi ha trascorso solo una stagione al Sepahan SC, un club con sede a Isfahan, nel centro del Paese, dove è arrivato nell'estate del 2024. Ha collezionato 24 presenze nella Premier League iraniana (1 gol, 1 assist), classificandosi secondo, a otto punti dai campioni.