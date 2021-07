Paura per Babacar: spasmo cardiaco prima dell'allenamento

Grande paura per Babacar. L'ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Sassuolo e ora in forza al club turco dell'Aytemiz Alanyaspor, ha accusato un malore prima di un allenamento durante i primi giorni di ritiro ed è stato subito trasferito in una clinica privata di Alanya. Dagli esami effettuati è stato riscontrato un problema al cuore (uno spasmo cardiaco). Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore.