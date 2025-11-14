Partita per la Pace, la quarta edizione ricorderà Papa Francesco

'We Play For Peace' è frutto dell'impegno e della volontà del Santo Padre Francesco di impegnare tutte le più grandi figure del calcio affinché diventassero promotori di pace. Nelle sue tre edizioni - tenutesi nel 2014, nel 2016 e nel 2022 - 'We Play for Peace' ha registrato una partecipazione di giocatori e personalità senza precedenti che hanno permesso di diffondere in tutto il mondo l'appello alla pace. Sono stati coinvolti più di 50 Paesi e oltre 150 personaggi iconici del calcio, come Maradona, Messi, Baggio, Ronaldinho, Buffon, Zanetti, Zidane, Neymar, e tanti altri. Molti di questi, in occasione del 12esimo anniversario del suo Pontificato, il 13 maggio 2025, hanno inviato video messaggi di sostegno che hanno "inondato" di affetto il Santo Padre, in quelle settimane ricoverato in ospedale, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.