Serie A, Parma-SPAL 0-1: decide tutto un rigore di Petagna

PARMA-SPAL 0-1

di

STEFANO RONCHI

Nel primo recupero della 26.ma giornata di Serie A la SPAL batte 0-1 il Parma e conquista tre punti preziosi per continuare a inseguire l'impresa salvezza. Dopo un rinvio di 75' legati alla possibilità di sospendere il campionato per l'emergenza coronavirus, al Tardini il primo tempo è avaro di occasioni ed emozioni. Nella ripresa poi Petagna decide la gara dal dischetto al 70' dopo un tocco dubbio in area di Alves su Valoti. Parma-SPAL: le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Parma-Spal è lo specchio del Paese. L'emergenza coronavirus arriva infatti a pochi metri dal terreno di gioco, con Pairetto che richiama le squadre negli spogliatoi poco prima dall'avvio del match e poi posticipa la gara di oltre un'ora dopo il confronto tra governo, Lega e Figc. Una decisione figlia dell'incertezza e del momento delicato che sta vivendo l'Italia. Tutto con i giocatori a fare da spettatori inermi.

Fino al fischio di inizio è la polita a prendersi la scena. Poi tocca al calcio giocato tornare al centro del palcoscenico. E lo spettacolo non è un granché. Dopo uno stop forzato di tre settimane, D'Aversa recupera Kulusevski e Darmian e si presenta in campo con l'artiglieria pesante. Con le spalle al muro e disperatamente a caccia dipunti, Di Biagio opta invece per una formazione più coperta con Valoti, Valdifiori, Missiroli, Murgia e Fares in mediana e Petagna da solo a guidare l'attacco.

Nel silenzio del Tardini (a porte chiuse) le voci dei protagonisti in campo si sentono bene. La gara, invece, fatica a decollare. Soprattutto all'inizio del match. Concentrato sul possesso, il Parma prova ad allargare la manovra sugli esterni, ma la SPAL chiude bene gli spazi e la gara si sposta subito in mezzo al campo. Da una parte è Missiroli a pendere in mano la situazione, dall'altra tocca invece a Kurtic cercare la superiorità. Per un quarto d'ora regna l'equilibrio, poi Gagliolo e Darmian spaventano Berisha e Petagna prova l'uno-due in area con Murgia. Guizzi che insieme a un paio di tentativi di Gervinho e a un tiro da lontano di Valoti accendono il match ma non cambiano il risultato.

Risultato che resta inchiodato allo 0-0 anche in avvio di ripresa. Con le squadre corte e gli spazi intasati sono le difese a farla da padrone. Valoti ci prova al volo, ma la girata è troppo pulita e Colombi è attento. Poi la gara si incaglia a centrocampo con tante interruzioni, errori in fase di appoggio e raddoppi sui portatori. A ritmo lento il match vive solo di giocate individuali ed episodi. Gervinho sbaglia tutto a due passi da Berisha dopo un errore di Missiroli, poi Pairetto assegna alla SPAL un rigore col Var per un tocco dubbio di Bruno Alves su Valoti e Petagna porta in vantaggio gli uomini di Di Biagio. Vantaggio a cui il Parma replica con un bel destro di Kulusevski dal limite e un'altra occasione clamorosa sbagliata da Gervinho. Ma sono gli ultimi due squilli. Nel finale, infatti, gli uomini di D'Aversa attaccano a testa bassa, ma la SPAL non trema e, dopo sette minuti di recupero, porta a casa tre punti pesantissimi per continuare a sperare di restare in Serie A. Per il Parma invece la SPAL resta una "bestia nera".



LE PAGELLE

Kulusevski 6: parte da destra, ma agisce a tutto-campo. Strappa, arretra e riparte. E' lui il faro del Parma, ma si accende a intermittenza e nella ripresa si intestardisce nell'uno contro uno e cala.

Gagliolo 6: insieme a Kurtic spinge a sinistra. Bene sia in fase di copertura che di inserimento. Nel primo tempo sfiora il gol dopo una bella incursione e chiude perfettamente su Petagna in area. Nella ripresa incide meno

Gervinho 4,5: con pochi spazi nel primo tempo vaga per il campo senza riuscire a trovare la posizione giusta. Kulusevski gli consegna un paio di palle interessanti in area, ma non riesce a fare male. Nella ripresa poi sbaglia clamorosamente due palle gol davanti a Berisha

Petagna 7: regge da solo l'attacco della SPAL. Tiene palla e lotta con Iacoponi, cercando la sponda e gli inserimenti dei centrocampisti. Prova di sostanza e di carattere. Firma con freddezza dal dischetto la rete che decide il match.

Valoti 6,5: spinge e si inserisce partendo da dietro e sfruttando le sponde e le giocate di Petagna. Da una sua incursione arriva il penalty del vantaggio.

Missiroli 6: rompe e crea. E' il fulcro della SPAL in mediana. Spezza la manovra del Parma e avvia le ripartenze con i giri giusti.

IL TABELLINO

PARMA-SPAL 0-1

Parma (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6 (42' st Siligardi sv), Iacoponi 5,5, Alves 5,5, Gagliolo 6; Grassi 5,5, Brugman 5,5 (28' st Caprari 6), Kurtic 6; Kulusevski 6 (37' st Karamoh 5,5), Cornelius 5, Gervinho 4,5.

A disp.: Corvi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Sprocati, Pezzella. All.: D'Aversa 5,5

SPAL (4-5-1): Berisha 6; Cionek 6, Bonifazi 6, Vicari 6, Reca 6 (34' Felipe 6); Valoti 6,5, Valdifiori 6, Missiroli 6,5, Murgia 6 (44' st Tunjov sv), Fares 5,5 (18' st Sala 6); Petagna 7.

A disp.: Thiam, Letica, Floccari, Castro, Cerri, Tomovic, D'Alessandro, Zukanovic. All.: Di Biagio 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 25' st rig. Petagna (S)

Ammoniti: Brugman, Gagliolo (P); Felipe (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• La SPAL è la seconda squadra, dopo la Lazio, contro cui il Parma ha perso tutte le quattro partite delle ultime due stagioni di Serie A.

• La SPAL è tornata a vincere dopo una serie di cinque sconfitte consecutive in Serie A.

• Andrea Petagna ha segnato 11 delle 20 reti della SPAL in questo campionato, il 55%.

• Tre delle ultime quattro reti di Andrea Petagna in Serie A sono arrivate da calcio di rigore.

• Tutte le ultime tre reti della SPAL in Serie A sono state realizzate da Andrea Petagna.

• Il 25% dei gol della SPAL in questo campionato è arrivato da calcio di rigore: percentuale record nella Serie A 2019/20.

• Quella di oggi è la presenza numero 100 per Luca Siligardi in Serie A.

• Quella di oggi è la partita numero 100 di Thiago Cionek in Serie A.

• Gervinho ha giocato oggi la sua partita numero 50 con il Parma, contando tutte le competizioni.

• Il Parma ha perso due delle ultime tre partite di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti otto.