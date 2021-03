Serie A: Parma-Roma 2-0, Mihaila e Hernani condannano Fonseca

PARMA-ROMA 2-0

Con un gol per tempo i ducali tornano a vincere dopo 17 gare a secco. Brutto stop Champions per i giallorossi

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 27a giornata di Serie A, la Roma perde 2-0 contro il Parma e subisce un inatteso stop nella corsa Champions. Al Tardini, i ducali sbloccano il match al primo affondo con Mihaila (9'). I giallorossi impegnano poco Sepe e sono gli emiliani a sfiorare il raddoppio con Man, bravo Pau Lopez a respingere (48'). Poi Ibanez stende Pellé in area e Hernani spiazza il portiere spagnolo dal dischetto (55'). Gli emiliani vincono dopo 17 turni a secco. La Roma crolla al Tardini













































































































LA PARTITA

Dopo 17 giornate per un totale di 104 giorni (161 dall'ultima vittoria al Tardini), il Parma riassapora il gusto della vittoria che lo tiene in vita nella corsa salvezza e si prende lo scalpo eccellente della Roma, alla prima sconfitta stagionale contro una squadra della seconda metà della classifica dopo 12 vittorie e un pareggio. Non basta a Fonseca rilanciare titolare Dzeko dopo 8 giornate per raddrizzare un pomeriggio davvero storto che complica la rincorsa a un posto in Champions League dopo il sorpasso dell'Atalanta: i giallorossi sono ora quinti a -2 dai bergamaschi. Una squadra stanca e senza idee quella scesa in campo in terra emiliana e che va sotto al primo attacco dei padroni di casa: Man va via a Kumbulla e mette a centro area dove Mihaila tutto solo fa secco Pau Lopez (9'). I capitolini si gettano a testa bassa alla ricerca del pareggio, ma manca lucidità sia nell'ultimo passaggio che nelle conclusioni. Così Sepe è chiamato nella prima frazione a una sola parata, sulla punizione di Pellegrini respinta con i pugni.

La ripresa inizia con un'altra grande occasione per i padroni di casa: Pellé (alla prima da titolare) vede il taglio di Pezzella, pallone a Man che non riesce ad angolare e Pau Lopez evita il raddoppio (48'). Tre minuti e un errore nel disimpegno di Pezzella regala il pallone a Dzeko: il bosniaco serve El Shaarawy, colpo da biliardo sul secondo palo deviato in angolo da un difensore (51'). Scampato il pericolo, il Parma trova il raddoppio: Ibanez sgambetta Pellé al momento del tiro, sul dischetto va Hernani (lo specialista Kucka è squalificato) che spiazza il numero 1 spagnolo. Siamo al 55' e la Roma è sotto di due gol. Contro una squadra che ultimamente ha subito cocenti rimonte ci sarebbe tutto il tempo per raddrizzarla, ma nemmeno gli ingressi di Carles Perez e l'esperimento del doppio centravanti (dentro Mayoral per Pellegrini) nel finale portano frutti. L'ex Barcellona ha il merito di impegnare severamente Sepe (77'), ultimo acuto di un pomeriggio da incubo. D'Aversa in tribuna può esultare: il suo Parma è ancora vivo e lotterà con il coltello tra i denti fino alla fine. Per la Roma la prossima sfida con il Napoli sa tanto di ultima spiaggia.

LE PAGELLE

Mihaila 7 - D'Aversa continua a dargli fiducia e l'attaccante romeno cresce in modo esponenziale gara dopo gara. Dopo il gol a Firenze, si ripete e ha il merito di indirizzare la sfida. Fa passare un brutto pomeriggio a Bruno Peres.

Brugman 7 - Assoluto padrone del centrocampo, fa girare alla grande la squadra ed è sempre pronto a correre dientro chiunque.

Hernani 6,5 - Manca lo specialista Kucka, allora ci pensa il brasiliano a non sbagliare dal dischetto. E' il gol che

Dzeko 5 - Fonseca lo rilancia titolare dopo 8 partite ma, a parte un assist per El Shaarawy, si vede davvero poco e il duo Bani-Osorio lo ferma con le buone e con le cattive.

Pellegrini 5 - Il capitano è uno dei più stanchi e si vede. In mezzo al campo con Villar fa fatica e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Bruno Peres 5 - Karsdorp ha bisogno di rifiatare e allora Fonseca rilancia il brasiliano che con Mihaila passa un brutto pomeriggio prima di lasciare il campo per Reynolds.

IL TABELLINO

PARMA-ROMA 2-0

Parma (4-3-3): Sepe 6,5; Conti 6 (37' st Laurini sv), Osorio 6,5, Bani 6,5, Pezzella 6; Hernani 6,5 (27' st Grassi 6), Brugman 7, Kurtic 6; Man 6,5, Pellè 6,5 (16' st Zirkzee 5,5), Mihaila 7 (37' st Karamoh sv). A disp.: Colombi, Brunetta, Cyprien, Bruno Alves, Dierckx, Busi, Zagaritis, Sohm. All.: Tarozzi (D'Aversa squalificato) 7

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5, Kumbulla 5 (14' st Cristante 6); Bruno Peres 5 (15' st Reynolds 5,5), Villar 5,5 (34' st Diawara sv), Pellegrini 5 (34' st Mayoral sv), Spinazzola 5,5; Pedro 5,5 (14' st Carles Perez 6), El Shaarawy 5; Dzeko 5. A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Santon, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca 5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 9' Mihaila (P), 10' st rig. Hernani (P)

Ammoniti: Osorio (P), Bruno Peres (R), Pellegrini (R), Dzeko (R)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Parma ha vinto due gare casalinghe di Serie A consecutive contro la Roma per la prima volta dal periodo tra il 1990 e il 1993.

Il Parma ha ottenuto un successo in Serie A con almeno due gol di scarto per la prima volta da gennaio 2020 (2-0 vs Udinese).

Prima vittoria nel 2021 per il Parma che ha interrotto un digiuno di vittorie in Serie A che durava dal 30 novembre 2020.

La Roma ha interrotto una striscia di imbattibilità di 13 partite in Serie A contro squadre nella seconda metà della classifica (12V, 1N).

La Roma non ha vinto alcuna delle sei partite in trasferta in cui si è trovata sotto nel punteggio (1N, 4P) in questa Serie A.

La Roma ha effettuato 21 conclusioni contro il Parma, solo contro il Verona alla prima giornata ha fatto altrettanto senza ottenere il successo in questa Serie A

Per la prima volta da quando Opta raccoglie questo tipo di dati (2004/05), due giocatori rumeni hanno preso parte a un gol in Serie A: assist di Man per rete di Mihaila.

Quello incassato da Valentin Mihaila al 9' è il gol più veloce subito dalla Roma nel 2021 e il più rapido degli ultimi 30 incassati dai giallorossi in Serie A (Caprari ottobre 2020).

Valentin Mihaila (febbraio 2000) è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno due gol nel 2021 in questa Serie A, dopo Roberto Piccoli dello Spezia (2001).

Graziano Pellé ha disputato una partita da titolare in Serie A a quasi 10 anni di distanza dall'ultima volta: dicembre 2011 vs Palermo, sempre con la maglia del Parma.

Hernani ha realizzato tre gol nelle ultime quattro partite in Serie A, contribuendo in totale a otto reti in questo campionato (sei gol, due assist), esattamente il doppio rispetto alla scorsa stagione (quattro assist).

In tre delle ultime quattro occasioni in cui Edin Dzeko ha effettuato almeno cinque conclusioni in Serie A non ha trovato il gol.

200ª presenza in Serie A per Stephan El Shaarawy, a 4466 giorni dalla prima (dicembre 2008 con il Genoa contro il Chievo).