Parma, Krause consiglia Liverani: "Basta 3-5-2, ora dobbiamo attaccare"

PARMA



I 6 punti in 8 giornate sono un bottino davvero magro per il Parma e così il neo-presidente Kyle Krause scende in campo dà i suoi consigli al tecnico Fabio Liverani. "In soli tre mesi abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, nuovo proprietario e nuovi giocatori - ha scritto su Twitter il patron - Stiamo cambiando anche il nostro modo di giocare. Non più 3-5-2, da qui in avanti attaccheremo. Stiamo diventando più forti. Siamo qui per restarci a lungo". lapresse

Il tweet di Krause arriva dopo un vertice notturno in cui è stata ribadita la fiducia nell'allenatore, nonostante il difficoltoso avvio di stagione. Il presidente ha parlato via conference call con Liverani e con i dirigenti del rendimento dell'ultimo periodo e si è arrivati di comune accordo all'ipotesi di un cambio modulo e di atteggiamento. Il nuovo patron, in parole povere, vuole un gioco più offensivo e spettacolare, strada maestra per conquistare la promozione.

L'APPELLO DEL PRESIDENTE