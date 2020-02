Parma, Gervinho si scusa: vicino il reintegro

La situazione relativa a Gervinho è vicina ad una svolta. L'attaccante ivoriano aveva firmato per l'Al-Sadd nei minuti finali del calciomercato ma non era arrivato in tempo il transfer dal Qatar, quindi è rimasto "bloccato" al Parma che, a causa di tre allenamenti saltati per forzare la cessione, nel frattempo lo aveva escluso dalla prima squadra. Un intreccio che non faceva bene al giocatore, con la prospettiva di stare fermo mesi, ma pure al club ducale, in difficoltà offensive per i tanti infortuni. Ora però Gervinho è pronto a rientrare in gruppo.