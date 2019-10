Parma, Gagliolo convocato dalla Svezia: "Mi apro nuove possibilità"

LA SCELTA

Riccardo Gagliolo è stato convocato in Nazionale per le prossime sfide di qualificazione a Euro 2020, ma non dall'Italia. Il difensore del Parma, nato a Imperia, rientra nella lista diramata dal ct della Svezia grazie alle sue origini scandinave da parte di madre. "Anche se sono cresciuto in Italia ho un legame molto forte con la Svezia - ha spiegato Gagliolo -, per me è un onore vestire questa maglia". Obiettivo Euro 2020 fissato.

Gagliolo nel 2012 giocava in Serie D e stava per lasciare il calcio. Oggi, sette anni dopo, Riccardo Gagliolo gioca stabilmente in Serie A e professionalmente ce l’ha fatta, fino a gustarsi la prima convocazione in nazionale. "Prima di questa convocazione - ha raccontato il difensore del Parma ad Aftonbladet - non avevo mai avuto contatti dalla Svezia. Quando hanno saputo della possibilità, ho spiegato che per me sarebbe stato un onore vestire la maglia della nazionale svedese. Ho un legame molto forte con la Svezia, mia madre e i miei nonni vivono lì, anche mio fratello ora è con loro. Appena posso li vado a trovare".

Con la Svezia troverà altri giocatori del nostro campionato come Olsen e Ekdal: "Non conosco nessuno degli altri giocatori della rosa, ma ho giocato contro di loro e contro Quaison quando era a Palermo. Il mio obiettivo ora è fare bene col Parma e aiutare la Svezia a qualificarsi a Euro 2020. Giocando bene, magari si aprono nuove piste per me in Italia o in un altro campionato".