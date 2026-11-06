Udinese, Zanetti: "Essere ultimi oggi ci può fare bene, abbiamo tutto per salvarci"

“Credo in questa squadra. Essere ultimi oggi forse ci fa bene, ci farà fare un bagno di umiltà. Toccare il fondo è l’unico modo per lavorare dentro noi stessi". Parole del tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti dopo la sconfitta di Venezia. "Dobbiamo lavorare duramente su ogni minimo dettaglio, questa squadra per me ha tutto per salvarsi - ha detto nel dopo gare - L’anno scorso abbiamo fatto 50 punti, questi giocatori devono ricordarsi chi sono e ricordarsi gli uomini che sono stati. Non conosco altre vie d’uscita, ci sono tante cose da sistemare".