Parma, dopo la salvezza si pensa in grande: c'è il Qatar nel futuro

NUOVA SOCIETA'

Il miracolo di risollevare una società allo sbando dopo il fallimento del 2015, di portarla in Serie A partendo dalla D con tre promozioni consecutive e di mantenerla nel massimo campionato per due anni di fila. Il Parma di Pizzarotti, Barilla, Ferrari e degli altri soci ha fatto qualcosa di unico. La ricerca di un grosso investitore, comunque, è sempre stata una priorità. Ora sembra che il momento sia arrivato.

Si tratta di una società del Qatar, una delle più grandi conglomerate private del Medio Oriente, protagonista in vari settori (da quello alberghiero al lusso), che sarebbe già in una fase avanzata della trattativa per entrare attivamente nella proprietà del Parma Calcio. Il "closing" potrebbe già arrivare a fine campionato.