Parma, D'Aversa: "Contro la Juve vogliamo fare punti"

VERSO PARMA-JUVENTUS

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Juve, Roberto D'Aversa presenta così il match che attende il Parma: "Sappiamo quanto la città tiene a questa partita, sarà una gara difficile ma l'obiettivo è di cercare di fare punti - dice il tecnico in conferenza stampa -. Dovremo fare la partita perfetta. Il 100% potrebbe non bastare, sono sicuro che avremo la spinta del pubblico che ci aiuterà ad andare oltre. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa dei punti. Non dobbiamo pensare di avere vantaggi o svantaggi contro la Juve perché commetteremmo un errore".

Sulla panchina della Juventus mancherà Sarri: "Il valore della squadra è molto importante, certo spiace che Sarri non ci sia per motivi di salute, così come approfitto per rivolgere un saluto a Mihajlovic perché quando non si può essere presenti per motivi di salute è un dispiacere. Sarà il campo a dire se la squadra di quest'anno è più forte dell'anno scorso. Quel che mi preme è che la squadra vada in campo con l'atteggiamento dell'anno scorso. Tutto dipende da come affrontiamo ogni singola gara".