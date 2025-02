Parma, Cherubini: "Il mercato un segnale forte, obiettivo salvezza"

I CALCIATORI GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, TENDENZA DI SISTEMA

“Sul tema dei giovani ho detto prima che essendo una persona che negli ultimi anni si è occupato molto delle tematiche della formazione e del tema della valorizzazione dei giovani è un tema che mi sta a cuore ed è una strategia che condivido, naturalmente, non significa che si possono creare squadre esclusivamente di giovani. Secondo me, il giusto equilibrio, anche in questo senso sta anche nella costruzione della rosa e va valutato. Perché, secondo me, alcuni elementi di riferimento possono aiutare i giovani a crescere, quindi, da questo punto di vista credo che il mix sia la cosa giusta. Ripeto, ho paura che stiamo toccando troppo il tema dei giovani fino a creare quello che potrebbe essere un potenziale alibi, perché essere giovani non necessariamente significa non dover raggiungere gli obiettivi. È sicuramente un elemento, non dico criticità, ma sicuramente con i giovani c’è più lavoro da fare questo è oggettivo. Però, sono fiducioso di poter immaginare che anche in futuro delle rose che possano sempre avere una buona componente di giovani. Sul tema italiani o stranieri credo che questo sia esclusivamente un trend del Parma. Se si va a vedere oggi nell’acquisizione dei giovani c’è una prevalenza di acquisti all’estero che è determinata in parte dalle capacità di scouting ma ci sono anche degli aspetti più legati ad una maggiore difficoltà a comprare in Italia per aspetti legati anche al meccanismo dei trasferimenti, è più difficile, c’è più concorrenza sul mercato interno. È evidente che i giovani più importanti o comunque più validi bisogna aver la capacità di intercettarli un pochino prima, nel sistema italiano ci sono anche delle normative, ogni regione ha il proprio bacino fino ai 14 anni si può pescare solo all’interno della regione. Quindi sarà difficile immaginarsi in futuro un Parma con tanti emiliani in campo perché è una regione, dove rispetto alle altre aree geografiche c’è meno popolazione, quindi, io auspico di poter arrivare ad avere un mix anche di calciatori italiani però ripeto, non addossate responsabilità allo scouting perché questo è un trend di sistema. Si sta comprando più all’estero un po’ in generale in tutta la serie A. Speriamo in parte di poter costruirci da soli in parte di poter riuscire a prendere in Italia ma dobbiamo anticipare un po’ i tempi dello scouting”.