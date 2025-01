Serie A, Milan-Parma 3-2: i rossoneri la ribaltano in pieno recupero, Conceiçao vede l'Europa

• Per la prima volta nella storia della Serie A il Milan ha vinto una partita rimontando da uno svantaggio realizzando due reti dal 90° minuto di gioco in avanti.

• Tijjani Reijnders è il centrocampista centrale che ha segnato di più in questo campionato di Serie A (sei reti).

• Prima di Enrico Delprato l'ultimo calciatore del Parma a segnare in una singola stagione di Serie A contro Juventus e Milan è stato Nicola Sansone nel 2012/13.

• Enrico Delprato ha realizzato quattro gol in questo campionato, solo due difensori del Parma hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A: Cristian Zaccardo (cinque nel 2009/10) e Roberto Nestor Sensini (cinque nel 1997/98) – ultimo a quattro reti Bruno Alves nel 2018/19.

• Matteo Cancellieri è solo il terzo giocatore del Parma capace di segnare all'andata e al ritorno in una singola stagione contro il Milan in Serie A, dopo Antonio Cassano nel 2013/14 ed Hernán Crespo nel 1999/00.

• Il Parma non segnava un gol su azione in Serie A dal 15 dicembre scorso, contro l’Hellas Verona.

• Christian Pulisic non segnava in Serie A dallo scorso 6 ottobre, contro la Fiorentina; nove partite senza reti da allora.

• Solo Inter e Fiorentina (sei) hanno calciato più rigori del Milan in questo campionato – i cinque rigori dei rossoneri non sono mai stati tirati due volte consecutivamente dallo stesso calciatore.

• Tammy Abraham ha raggiunto oggi le 100 presenze in Serie A.