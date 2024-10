Parma, Bernabé: "Guardiola fondamentale. Nel 2021 ho temuto di smettere per il problema cardiaco"

Adrian Bernabé Garcia è uno dei grandi protagonisti del Parma. Il regista spagnolo è il protagonista della nuova puntata di My Skills su DAZN. Sugli inizi di carriera al Manchester City con Pep Guardiola. “Per me è stato fondamentale, una persona che mi ha insegnato tanto, sono stato due anni con lui in prima squadra: a ogni allenamento ho appreso qualcosa di nuovo - ha dichiarato -. Per Guardiola la cosa più importante è la posizione, come ti metti in campo, il modo in cui metti il corpo per ricevere la palla. È stato bellissimo, vedevo tutti i giocatori del City in tv fino a due mesi prima e poi all’improvviso mi allenavo con loro. Avevo un grande rapporto con Cancelo e anche con Aguero. Ricordo quando ho dovuto cantare davanti a tutti nel rito di ingresso nel gruppo: ho cantato Three Little Birds, mamma mia, male male! (ride)”.