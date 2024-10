Serie A, Como-Parma 1-1: il primo gol di Nico Paz pareggia la magia di Bonny

LA PARTITA

Pareggio 1-1 al Sinigaglia tra Como e Parma. In avvio di partita i ritmi non sono altissimi, con la squadra di Fabregas che prova tiepidamente a tenere il pallino del gioco. Poco dopo il quarto d’ora però, gli uomini di Pecchia riescono a stappare il match in ripartenza: al 20’ Almqvist parte sulla destra e apparecchia per Hernani in sovrapposizione, che crossa al centro e pesca il capolavoro di tacco di Ange-Yoan Bonny, per l’1-0 emiliano. Dopo il vantaggio i ducali prendono fiducia, e al 40’ sfiorano anche il raddoppio con la clamorosa traversa su punizione di Bernabé. A pochi istanti dall’intervallo, ecco che i biancoblù riportano un po’ a sorpresa l’incontro in equilibrio: imbucata di Fadera per Nico Paz, che sfrutta l’errore di Balogh e batte Suzuki con il diagonale sinistro, trovando la sua prima rete in Serie A. Le due squadre rientrano negli spogliatoi in parità e sul punteggio di 1-1. Nella ripresa il Como cerca di sfruttare l’inerzia a favore dopo la rete segnata, ma fatica a scardinare la difesa parmense. Pecchia lancia nella mischia Man e Mihaila dalla panchina per provare a ribaltare l’andamento del match, senza però ottenere l’effetto sperato. La sfida tramonta senza ulteriori sussulti, con il tabellino che recita sempre 1-1 al triplice fischio finale di Fabbri. Il Como sale a 9 punti in classifica, tenendo sempre a due punti di distanza il Parma, ora a quota 7.