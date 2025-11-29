Logo SportMediaset

Calcio

Parma-Udinese, i convocati di Cuesta

29 Nov 2025 - 10:37
© Getty Images

© Getty Images

Il sabato di Serie A si aprirà con la sfida tra Parma e Udinese. L'allenatore dei ducali Cuesta ha diramato la lista dei convocati, tra cui figurano anche Oristanio e Ondrejka. 

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 70 Conde, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:37
Parma-Udinese, i convocati di Cuesta
09:55
Italia femminile sconfitta 3-0 nella prima amichevole con Usa
Neymar
08:56
Eroico Neymar: gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il Santos
18:00
Nazionale U19 donne, domani contro Bielorussia nelle qualificazioni europee
17:36
L'Iran boicotta il sorteggio della Coppa del Mondo