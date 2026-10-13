Parma, rinnovato l'accordo con BWT

Il Parma ha annunciato il rinnovo della partnership con BWT - Best Water Technology, che per la quarta stagione sportiva sarà Water Sustainability Partner del Club per l’idratazione e la riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso.
Tra i principali gruppi europei nel settore del trattamento dell’acqua, BWT sviluppa tecnologie innovative per migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano promuovendo un utilizzo sempre più responsabile delle risorse idriche attraverso la propria mission “Change the World, sip by sip”. Ed è proprio da questi valori che la collaborazione tra Parma Calcio e BWT si è consolidata: una visione comune orientata all’innovazione, alla sostenibilità e al miglioramento continuo dell’esperienza offerta ad atleti, staff, partner e tifosi.
UNA RETE DI 21 EROGATORI
Il progetto BWT coinvolge oggi la sede societaria, i centri sportivi, le aree hospitality dello stadio “Ennio Tardini” e i punti ristoro del Club, per un totale di 21 erogatori installati.
Per la stagione 2026/2027 la collaborazione si rafforza ulteriormente con l’estensione delle soluzioni BWT a nuove aree hospitality dello stadio “Ennio Tardini”, portando un modello di accoglienza sempre più sostenibile anche negli spazi dedicati a sponsor, aziende partner e ospiti del Club. La rete di dispenser permette infatti di distribuire acqua trattata nei diversi spazi del Parma Calcio, offrendo un’alternativa all’utilizzo di bottiglie monouso in plastica o vetro nei servizi di accoglienza destinati a sponsor, ospiti e tifosi.
L’iniziativa contribuisce alla progressiva riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso e all’adozione di pratiche sempre più responsabili nella gestione quotidiana delle attività del Club. Un sistema che integra le esigenze quotidiane delle strutture del Club con quelle legate all’accoglienza e agli eventi, portando la stessa soluzione di erogazione in contesti differenti.
18.000 LITRI DI ACQUA EROGATI DA AGOSTO
I primi dati relativi alla stagione in corso confermano l’utilizzo della rete di distribuzione. Da agosto 2026 sono stati erogati 18.000 litri di acqua attraverso i punti installati nelle strutture e negli spazi coinvolti dal progetto. Presso l’headquarter del Mutti Training Center, ormai da 4 stagioni, non vengono più distribuite bottiglie di plastica monouso destinate a dipendenti e collaboratori, grazie alla disponibilità di water dispenser dedicati.
Il monitoraggio dei volumi erogati proseguirà nel corso della stagione, permettendo al Club di aggiornare periodicamente i dati sulla base dei consumi effettivamente rilevati.
Questa pratica permette di continuare a supportare il percorso di sostenibilità del Club attraverso iniziative collegate al programma Play Green (certificazione ambientale ISO 14001), che prevede la diffusione di azioni e comportamenti orientati a una maggiore consapevolezza ambientale tra le diverse componenti della comunità gialloblù.
IL PROGETTO ANCHE NEGLI EVENTI DEL SETTORE GIOVANILE
La collaborazione si estende anche agli appuntamenti organizzati dal Settore Giovanile e dall’Academy del Parma Calcio. In occasione di eventi come la Copa Crozada, il Club utilizza i dispenser AQA Drink Catering firmati BWT, portando la rete di erogazione di acqua trattata anche all’interno delle proprie manifestazioni sportive. L’utilizzo degli erogatori consente di distribuire acqua direttamente durante gli eventi, offrendo un’alternativa ai contenitori monouso nelle aree in cui il sistema viene impiegato.
Dalle strutture del Mutti Training Center alle nuove aree hospitality del "Tardini", la partnership continua così a crescere, coniugando qualità dell'accoglienza, innovazione e rispetto per l'ambiente.