Parma, rinnovato l'accordo con BWT

Tra i principali gruppi europei nel settore del trattamento dell’acqua, BWT sviluppa tecnologie innovative per migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano promuovendo un utilizzo sempre più responsabile delle risorse idriche attraverso la propria mission “Change the World, sip by sip”. Ed è proprio da questi valori che la collaborazione tra Parma Calcio e BWT si è consolidata: una visione comune orientata all’innovazione, alla sostenibilità e al miglioramento continuo dell’esperienza offerta ad atleti, staff, partner e tifosi.