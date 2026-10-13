Parma, rinnovato l'accordo con BWT

13 Ott 2026 - 18:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Parma ha annunciato il rinnovo della partnership con BWT - Best Water Technology, che per la quarta stagione sportiva sarà Water Sustainability Partner del Club per l’idratazione e la riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso.

Tra i principali gruppi europei nel settore del trattamento dell’acqua, BWT sviluppa tecnologie innovative per migliorare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano promuovendo un utilizzo sempre più responsabile delle risorse idriche attraverso la propria mission “Change the World, sip by sip”. Ed è proprio da questi valori che la collaborazione tra Parma Calcio e BWT si è consolidata: una visione comune orientata all’innovazione, alla sostenibilità e al miglioramento continuo dell’esperienza offerta ad atleti, staff, partner e tifosi.

UNA RETE DI 21 EROGATORI
Il progetto BWT coinvolge oggi la sede societaria, i centri sportivi, le aree hospitality dello stadio “Ennio Tardini” e i punti ristoro del Club, per un totale di 21 erogatori installati.

Per la stagione 2026/2027 la collaborazione si rafforza ulteriormente con l’estensione delle soluzioni BWT a nuove aree hospitality dello stadio “Ennio Tardini”, portando un modello di accoglienza sempre più sostenibile anche negli spazi dedicati a sponsor, aziende partner e ospiti del Club. La rete di dispenser permette infatti di distribuire acqua trattata nei diversi spazi del Parma Calcio, offrendo un’alternativa all’utilizzo di bottiglie monouso in plastica o vetro nei servizi di accoglienza destinati a sponsor, ospiti e tifosi.

L’iniziativa contribuisce alla progressiva riduzione dell’utilizzo di contenitori monouso e all’adozione di pratiche sempre più responsabili nella gestione quotidiana delle attività del Club. Un sistema che integra le esigenze quotidiane delle strutture del Club con quelle legate all’accoglienza e agli eventi, portando la stessa soluzione di erogazione in contesti differenti.

18.000 LITRI DI ACQUA EROGATI DA AGOSTO
I primi dati relativi alla stagione in corso confermano l’utilizzo della rete di distribuzione. Da agosto 2026 sono stati erogati 18.000 litri di acqua attraverso i punti installati nelle strutture e negli spazi coinvolti dal progetto. Presso l’headquarter del Mutti Training Center, ormai da 4 stagioni, non vengono più distribuite bottiglie di plastica monouso destinate a dipendenti e collaboratori, grazie alla disponibilità di water dispenser dedicati.

Il monitoraggio dei volumi erogati proseguirà nel corso della stagione, permettendo al Club di aggiornare periodicamente i dati sulla base dei consumi effettivamente rilevati. 

Questa pratica permette di continuare a supportare il percorso di sostenibilità del Club attraverso iniziative collegate al programma Play Green (certificazione ambientale ISO 14001), che prevede la diffusione di azioni e comportamenti orientati a una maggiore consapevolezza ambientale tra le diverse componenti della comunità gialloblù.

IL PROGETTO ANCHE NEGLI EVENTI DEL SETTORE GIOVANILE
La collaborazione si estende anche agli appuntamenti organizzati dal Settore Giovanile e dall’Academy del Parma Calcio. In occasione di eventi come la Copa Crozada, il Club utilizza i dispenser AQA Drink Catering firmati BWT, portando la rete di erogazione di acqua trattata anche all’interno delle proprie manifestazioni sportive. L’utilizzo degli erogatori consente di distribuire acqua direttamente durante gli eventi, offrendo un’alternativa ai contenitori monouso nelle aree in cui il sistema viene impiegato.

Dalle strutture del Mutti Training Center alle nuove aree hospitality del "Tardini", la partnership continua così a crescere, coniugando qualità dell'accoglienza, innovazione e rispetto per l'ambiente.

Ultimi video

02:12
DICH GASPERINI SU MOU PRE ROMA - REAL MADRID 13/10 DICH

Gasp su Mou: "Fantastico nel far spendere tanti soldi ai suoi club"

01:17
Mourinho: "Mi sono preparato a tornare qui, Inter e Roma le più forti" DICH

Mourinho: "Inter e Roma le più forti"

00:51
Mourinho: "Real e Roma si qualificheranno" DICH

Mourinho: "Real e Roma si qualificheranno""

01:46
Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

00:51
Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

00:37
Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

01:34
CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

01:59
JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

01:48
Gasperini in 60 secondi

Gasperini in 60 secondi

02:21
Napoli, riparte il sogno Champions

Napoli, riparte il sogno Champions

02:16
Inter da Champions, sogno e ossessione

Inter da Champions, sogno e ossessione

00:16
Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo" DICH

Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo"

00:34
Malen: "Sarà molto importante il sostegno dei nostri tifosi" DICH

Malen: "Sarà molto importante il sostegno dei nostri tifosi"

01:17
DICH GASPERINI SU IMPORTANZA PARTITA PRE ROMA - REAL MADRID 13/10 DICH

Gasp sulla sfida al Real: "Abbiamo voglia di misurarci con loro"

00:26
DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

02:12
DICH GASPERINI SU MOU PRE ROMA - REAL MADRID 13/10 DICH

Gasp su Mou: "Fantastico nel far spendere tanti soldi ai suoi club"

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:44
L'Inter e il gol subito dal milanista Tresoldi: "Per me è come un derby". Il padre: "Sogna il Milan"
TOP - Franco Mastantuono: la punta di diamante del mercato della Fiorentina. Con Grosso sarà titolare e dai suoi piedi passeranno la maggior parte delle offensive viola. 
21:43
Fiorentina: Mastantuono operato ad una mano
20:54
Inter-Bruges, Marotta: "Champions? Vogliamo giocarcela fino alla fine. Mettiamo fieno in cascina"
20:54
Segna Doumbia e lo Sporting passa a Lens, sorpresa Sabah con lo Slavia Praga
20:45
Playoff mondiali donne, Italia-Bielorussia 1-1: azzurre in finale con la Finlandia a dicembre