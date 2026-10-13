Fiorentina: Mastantuono operato ad una mano

Per ridurre la frattura del IV metacarpo

13 Ott 2026 - 21:43
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TOP - Franco Mastantuono: la punta di diamante del mercato della Fiorentina. Con Grosso sarà titolare e dai suoi piedi passeranno la maggior parte delle offensive viola.  © Getty Images

TOP - Franco Mastantuono: la punta di diamante del mercato della Fiorentina. Con Grosso sarà titolare e dai suoi piedi passeranno la maggior parte delle offensive viola.  © Getty Images

Il giocatore della Fiorentina Franco Mastantuono è stato sottoposto oggi ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del IV metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Da domani comunque Mastantuono riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni e, fa sapere il club viola con una nota, sarà 'a completa disposizione' per l'impegno di domenica con il Como.

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