Parma-Reggiana 2-0: 30 anni fa la prima promozione in serie A

Giro di campo con bandierone e marcia trionfale dell'Aida in sottofondo, Perfino Giuseppe Verdi ha partecipato al trionfo di una squadra e di una città in un Tardini stracolmo. Prima promozione in A conquistata dopo aver battuto la Reggiana nel derby. Per un tifoso del Parma la gioia più grande. Valeva la pena aspettare 87 anni per raggiungere un traguardo che sembrava impossibile. Un gol per tempo, di Osio e Melli, e la serie A diventa realtà.