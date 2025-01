Parma, Pecchia: "Ai ragazzi chiedo concentrazione e spirito, out Man"

L'allenatore del Parma, Fabio Pecchia ha parlato alla vigilia della sfida di campionato in casa del Torino: "La squadra ha lavorato bene in questo periodo di stop, chiediamo al gruppo qualcosa di straordinario perché sarà un mese particolare con il mercato aperto. Voglio che i ragazzi restino concentrati e con il giusto approccio perché non sarà semplice gestire le voci. I punti in palio in questo periodo però sono importanti, dovremo trovare giocate da fare con un certo spirito e giuste soluzioni".