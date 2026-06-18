Parma, nuovo assetto organizzativo dell'area football

18 Giu 2026 - 18:06
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Il Parma ha annunciato "la composizione del nuovo assetto organizzativo dell’Area Sportiva in vista della stagione 2026/27. La Direzione Sportiva del Club resta in affidamento al Football Director Alessandro Pettinà che avrà responsabilità diretta e gestione della Prima Squadra Maschile e dei relativi staff. Massimiliano Notari viene confermato nel ruolo di Head of Scouting con un prolungamento fino al 30 giugno 2029. Massimiliano, coadiuvato dalla squadra di osservatori, proseguirà il prezioso lavoro di monitoraggio ed individuazione del talento in ambito regionale, nazionale ed internazionale. Mattia Notari resta alla guida del settore giovanile maschile in qualità di Head of Men Youth Sector con prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Mattia garantirà continuità al progetto sportivo ed educativo iniziato quattro anni fa che ha prodotto significativi risultati in ambito formativo. Contestualmente, viene confermato con rinnovo triennale Gianluca Baschieri nel ruolo di Head of Grassroot, per consolidare il ruolo del Parma Calcio come realtà leader nella formazione di base a livello nazionale. La struttura è completata da Federico Crovari, che in una nuova veste professionale assume il ruolo di Football Pathway Manager. Questa funzione trasversale sarà responsabile della progettazione e della gestione del percorso di sviluppo dei calciatori dal settore giovanile alla prima squadra, dell'elaborazione di programmi individuali di crescita e del monitoraggio degli atleti in prestito, operando in sinergia con il Football Director, l'Head of Scouting e l'Head of Men Youth Sector. Per quanto riguarda il settore femminile, la direzione complessiva è stata affidata a Marco Zwingauer in qualità di Head of Women’s Football, come già precedentemente annunciato. La struttura risponderà interamente al CEO Federico Cherubini".

“La definizione di questo nuovo assetto per l’area Football, - afferma Federico Cherubini – condivisa con la nostra proprietà, rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita e consolidamento della nostra struttura societaria.Con le conferme nel settore maschile abbiamo scelto di dare continuità al lavoro svolto da professionisti che negli ultimi anni hanno dimostrato senso di appartenenza, dedizione e competenza, elementi fondamentali per lo sviluppo del nostro progetto sportivo.Per quanto riguarda il settore femminile, vi è la precisa volontà di intraprendere un nuovo ciclo volto al miglioramento costante e al consolidamento del progetto Parma Women in tutte le sue espressioni.Il nostro obiettivo strategico resta quello di costruire un modello sostenibile, capace di valorizzare il talento in ogni fase del suo percorso, garantendo a ciascun atleta un percorso di crescita sportiva ed umana ed a tutte le nostre squadre le condizioni necessarie per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti”.

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