Parma, nuovo assetto organizzativo dell'area football

Il Parma ha annunciato "la composizione del nuovo assetto organizzativo dell’Area Sportiva in vista della stagione 2026/27. La Direzione Sportiva del Club resta in affidamento al Football Director Alessandro Pettinà che avrà responsabilità diretta e gestione della Prima Squadra Maschile e dei relativi staff. Massimiliano Notari viene confermato nel ruolo di Head of Scouting con un prolungamento fino al 30 giugno 2029. Massimiliano, coadiuvato dalla squadra di osservatori, proseguirà il prezioso lavoro di monitoraggio ed individuazione del talento in ambito regionale, nazionale ed internazionale. Mattia Notari resta alla guida del settore giovanile maschile in qualità di Head of Men Youth Sector con prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Mattia garantirà continuità al progetto sportivo ed educativo iniziato quattro anni fa che ha prodotto significativi risultati in ambito formativo. Contestualmente, viene confermato con rinnovo triennale Gianluca Baschieri nel ruolo di Head of Grassroot, per consolidare il ruolo del Parma Calcio come realtà leader nella formazione di base a livello nazionale. La struttura è completata da Federico Crovari, che in una nuova veste professionale assume il ruolo di Football Pathway Manager. Questa funzione trasversale sarà responsabile della progettazione e della gestione del percorso di sviluppo dei calciatori dal settore giovanile alla prima squadra, dell'elaborazione di programmi individuali di crescita e del monitoraggio degli atleti in prestito, operando in sinergia con il Football Director, l'Head of Scouting e l'Head of Men Youth Sector. Per quanto riguarda il settore femminile, la direzione complessiva è stata affidata a Marco Zwingauer in qualità di Head of Women’s Football, come già precedentemente annunciato. La struttura risponderà interamente al CEO Federico Cherubini".