Parma, Cuesta sfida la Fiorentina: "Squadra cresciuta molto rispetto all'andata"
© Getty Images
Il Parma sfida la Fiorentina con la speranza di chiudere definitivamente i conti con la pratica salvezza. Così il tecnico Carlos Cuesta alla vigilia della gara: "Affrontiamo una squadra che è cresciuta molto rispetto alla gara d'andata, hanno qualità e un'identità precisa".
Cuesta tiene alta l'attenzione dei suoi: "Non siamo più leggeri, i punti non devono cambiare atteggiamento e approccio. Non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. E il risultato di Lecce-Cremonese non ci condizionerà".