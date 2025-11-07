Parma, Delprato: "Milan? Fermarlo sarà un problema"

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport Enrico Delprato ha analizzato la sfida di domani contro i rossoneri. Queste le parole del capitano del Parma: "Come si ferma il Milan? Questo è un bel problema che va risolto in fretta. Loro sono secondi, hanno tanti campioni e un allenatore come Allegri che ha dato una scossa importante, anche a livello di gioco. Io penso che il Milan possa vincere lo scudetto e, se non lo farà, ci andrà molto vicino. Leao? Uno così lo fermi soltanto giocando 'di squadra'. Se lo affronti uomo contro uomo, ha una velocità tale che ti scappa via quando vuole. Dovremo lavorare tutti insieme per limitarlo".