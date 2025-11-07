Logo SportMediaset

Calcio

Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions

07 Nov 2025 - 10:06
Di seguito, la classifica aggiornata dopo il quarto turno (quindi esattamente a metà del girone unico) di Champions, Europa League e Conference League. Le prime due nazioni avranno un posto extra la prossima stagione in Champions League.

1) Inghilterra 9.944 punti (posto extra in Champions); 2) Germania 8.857 punti (posto extra in Champions); 3) Spagna 8.375 punti; 4) Cipro 8.250 punti; 5) Italia 8.142 punti; 6) Portogallo 8.000 punti; 7) Polonia 7.875; 8) Danimarca 7.625; 9) Francia 6.642 punti; 10) Turchia 6.200 punti.

Ultimi video

01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:52
DICH ALLEGRI SCUDETTO E CHAMPIONS DICH

Allegri: "Scudetto? L'obiettivo chiaro deve essere le prime 4"

01:13
DICH ALLEGRI SU GARA BRUTTA DICH

Allegri: "Sarà una gara non bella. Pulisic recuperato"

01:55
DICH MAROTTA ALLA BOCCONI DICH

Marotta: "San Siro sarà un stadio d'eccellenza. Opera storica"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:48
Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"
13:18
Juve, Cerrato: "Inchiesta Uefa? No procedimento, ma acquisizione documenti"
13:12
Bologna, Immobile punta alla convocazione contro il Napoli
12:10
Torino in ansia per don Robella: il cappellano è grave dopo un incidente
11:50
Juventus, Ferrero: "Vicenda penale del bilancio 2022 è chiusa"