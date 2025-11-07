Ranking Uefa aggiornato, Italia lontana per il quinto posto Champions

© Getty Images
Di seguito, la classifica aggiornata dopo il quarto turno (quindi esattamente a metà del girone unico) di Champions, Europa League e Conference League. Le prime due nazioni avranno un posto extra la prossima stagione in Champions League.
1) Inghilterra 9.944 punti (posto extra in Champions); 2) Germania 8.857 punti (posto extra in Champions); 3) Spagna 8.375 punti; 4) Cipro 8.250 punti; 5) Italia 8.142 punti; 6) Portogallo 8.000 punti; 7) Polonia 7.875; 8) Danimarca 7.625; 9) Francia 6.642 punti; 10) Turchia 6.200 punti.