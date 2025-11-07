Torino in ansia per don Robella: il cappellano è grave dopo un incidente

Nella notte, un grave incidente stradale ha coinvolto don Riccardo Robella, cappellano del Toro. Il sacerdote è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino, dove è stato trasportato in elisoccorso. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A6, a pochi chilometri dal casello di Carmagnola, nel Torinese, dove l'auto guidata da don Robella è stata tamponata mentre rientrava da un incontro con il Toro Club Mondovì. Don Robella è in condizioni serie: intubato, con un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma vertebrale, per il quale è in sala operatoria per la stabilizzazione. La prognosi è riservata.