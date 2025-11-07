Toro, Casadei suona la carica per il derby: "Siamo una squadra affamata"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Cesare Casadei prova a caricare l'ambiente in vista del derby di domani contro la Juventus. Queste le parole della mezzala granata: "Siamo un Toro affamato, abbiamo tanta voglia di riscrivere un pezzettino di storia. Bisognerà tradurre questa fame preparando la partita al meglio: non sarà facile, ce la metteremo tutta. L'errore da non commettere? Entrare con l'atteggiamento sbagliato. Può apparire difficile, perché in una sfida così sentita sbagliare l'atteggiamento sarebbe da stupidi. Ma noi più che pensare all'errore da non fare, ci stiamo concentrando su quello che dobbiamo fare: stiamo curando qualsiasi dettaglio".