Parma, Cuesta: "Proveremo a fare la nostra partita. Cutrone ha tanta energia"

24 Ott 2025 - 20:27
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro il Como: "Proveremo a fare la nostra partita. Il nostro è un percorso che ha delle difficoltà: gli obiettivi sono quelli di mantenere la categoria e valorizzare i giocatori, e per farlo bisogna costruire un'identità ben precisa. In alcuni frangenti, ad esempio contro il Genoa, ho visto un'identità di squadra, ma il percorso è lungo". 

Sul Como di Fabregas: "Hanno tante qualità: sanno muovere bene la palla, coprire bene il campo e verticalizzare, sappiamo di giocare contro una squadra forte. Anche se Nico Paz per loro è un enorme punto di forza non dobbiamo concentrarci solo su di lui, possono farci male con tanti altri giocatori".

Partita speciale per Cutrone, ex Como e ora attaccante del Parma: "Io con lui ho trovato disponibilità assoluta, me lo aspetto da lui e da tutti. Vogliono fare il meglio per la squadra e Cutrone è una persona che ha tanta energia, è il suo punto di forza, ha tanta voglia di aiutare i compagni".

