Parma, Cuesta: "Proveremo a fare la nostra partita. Cutrone ha tanta energia"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro il Como: "Proveremo a fare la nostra partita. Il nostro è un percorso che ha delle difficoltà: gli obiettivi sono quelli di mantenere la categoria e valorizzare i giocatori, e per farlo bisogna costruire un'identità ben precisa. In alcuni frangenti, ad esempio contro il Genoa, ho visto un'identità di squadra, ma il percorso è lungo".