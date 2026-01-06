Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, Cuesta: "Chivu qui ha dato una grande impronta, vogliamo essere competitivi"

06 Gen 2026 - 15:39
© Getty Images

© Getty Images

"Il nostro focus contro l'Inter deve essere dare il nostro massimo per essere competitivi e per provare a fare quello che vogliamo, per sommare punti, dare continuità al nostro processo e fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente. Voglio che la mia squadra sia molto difficile da battere, che difende bene quando ha la necessità in blocco basso e il massimo possibile di pressare alto per recuperare la palla. E attacca bene, mettendo l'avversario in difficoltà". Così Carlos Cuesta, tecnico del Parma, durante la conferenza di presentazione della diciannovesima giornata della Serie A contro l'Inter. "Creare occasioni, fare gol e vincere partite. Questo è l'obiettivo, al di là del modulo. E' vero che il nostro processo è Iniziato dalle basi da quello da quello che era precedentemente fatto e fatto anche con successo. Quello che è stato fatto da mister Chivu, l'anno scorso, fa parte della base, dei fondamentali di quello che volevamo fare. Perché c'era già una pianificazione, un'idea in testa e anche una continuità che volevamo creare. E anche nel processo di continuità c'è dentro un processo di evoluzione, perché vogliamo essere lì al massimo possibile, aggiungendo dei pezzi per essere competitivi", ha aggiunto.

"Chivu ha dato una grande impronta qua, ha fatto un grandissimo lavoro. Che alla fine ci ha permesso domani di giocare questa partita, perché ha raggiunto l'obiettivo salvezza. Solo parole positive per lui, quando vedo giocare l'Inter c'è un'evoluzione. Vedo una continuità delle cose che facevano già da anni precedenti, ma molti aspetti la rende ancora una squadra più completa e quindi gli rivolgo i miei complimenti per il percorso che sta facendo", ha sottolineato. "Il Parma di Chivu come l'Inter? L'ho visto molto prima di venire, è il principale punto di partenza. Così come con Pecchia, ho visto tante partite. Ci sono aspetti simili, la volontà di avere la linea alta, di essere squadra molto compatta senza palla anche nei momenti di pressing. Ci sono degli attributi molto legati a come mister Chivu sente il calcio, lo immagino perché non ho mai parlato con lui. Ma vedo continuità con l'Inter di prima", ha sottolineato.

Ultimi video

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

01:51
United, addio ad Amorim

United, addio ad Amorim

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:09
La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Maresca al veleno: "Lascio il Chelsea dove merita, ho la coscienza pulita"
15:39
Parma, Cuesta: "Chivu qui ha dato una grande impronta, vogliamo essere competitivi"
15:30
Real Madrid, tegola Mbappé: salta la Supercoppa di Spagna per infortunio
14:34
Lazio, Cataldi: "Spero di riportare la Lazio in Europa, dobbiamo dare tutti di più"
13:32
Napoli, delegazione di giocatori all'ospedale pediatrico Pausilipon