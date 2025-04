Parma, Chivu: "Speriamo di trovare le chiavi giuste per arginare Kean e Gudmundsson"

"Abbiamo lavorato bene, siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro lavoro. Umiltà e piedi per terra per raggiungere l'obiettivo. La Fiorentina sta bene, con il cambio modulo ha vinto contro tre delle squadre più forti del campionato, Atalanta, Napoli e Inter. È una partita difficile ma tutte in Serie A sono toste da giocare, si parte dal 50%-50%, bisogna sempre fare qualcosa in più per meritarsi il risultato". Così Cristian Chivu alla vigilia della gara contro la Viola: "Speriamo di trovare le chiavi giuste per arginare Kean e Gudmundsson. Torna Circati".