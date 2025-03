Parma, Chivu: "Ripartire dal secondo tempo"

Cristian Chivu ha commentato la sconfitta del suo Parma a Udine. "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità, siamo stati lenti a trovare le uscite, abbiamo cercato il palleggio solo nella nostra metà campo. Abbiamo commesso troppi errori tecnici e di smarcamento, l'avevamo preparata diversamente", ha detto. "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio come anima e come reazione, come voglia di riprendere la partita e dobbiamo ripartire da lì. Ma abbiamo sbagliato dal punto di vista della serenità e della lucidità. Bisogna continuare a giocare e lavorare, serve più fiducia. Piano piano ne verremo fuori, abbiamo tanti ragazzi giovani che devono fare esperienza ma che hanno qualità", ha concluso il tecnico rumeno.