Parma, Chivu: "Ci è mancato il guizzo, lo spirito però è quello giusto"

Un pareggio che muove la classifica e rimanda i verdetti finali. Il Parma è uscito indenne da Verona e rimane a tre lunghezze di distanza dall'Empoli terzultimo in classifica. "Abbiamo dimostrato di essere pronti a fare una gara maschia, conoscendo l'avversario e la loro forza", sottolinea soddisfatto il tecnico dei ducali Christian Chivu. "Abbiamo retto, sono contento per lo spirito e l'anima che abbiamo dimostrato, ci è mancato il guizzo davanti, qualche episodio che sarebbe potuto essere a nostro favore, ma dobbiamo anche meritarcelo. Mi prendo lo spirito, l'anima e il punto, nelle ultime cinque abbiamo fatto sei punti e sono importanti per muovere la classifica, anche se avrei voluto un po' di più". Guizzi che sono mancati in una partita poco spettacolare e condizionata dalla posta in palio: "Siamo in una fase della stagione in cui non ci permettiamo di essere belli, su questo dobbiamo aumentare i falli fatti e i gialli. Affrontiamo squadre preparate a questo tipo di partite, dobbiamo aumentare anche noi sotto questo punto di vista. Dobbiamo capire cosa vuol dire giocare per la salvezza". Sabato al Tardini arriva l'Inter, sfida speciale per Chivu, che però si dimostra concentrato sulla salvezza del Parma: "Non ho nessun sentimento, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi squadra, come lo siamo stati fino ad ora".