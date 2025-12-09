Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"

"Paolo non solo è stato il calciatore di tutti, ma è stato uno di noi. La sua più grande eredità è quella morale che ci ha lasciato e che io cerco di onorare ogni giorno". Così Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ricorda il grande campione scomparso esattamente 5 anni fa, ospite su Rai2 a 'Tg2 Italia Europa'. "La cosa che più mi manca di lui è la capacità di rialzarsi sempre, di trasformare sempre le cose negative in positive. È il più grande insegnamento che ha dato a me e alle nostre figlie", ha aggiunto.