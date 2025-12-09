Cinque anni senza Paolo Rossi: la leggenda di "Pablito" e quel sorriso gentile che ha unito l'Italia

Sembra ieri, eppure sono passati cinque anni. Era il 9 dicembre 2020 quando Paolo Rossi ci lasciava, lasciando un vuoto incolmabile ma anche tanti ricordi indelebili. A distanza di un lustro, ciò che resta non è solo la gloria sportiva, ma l'affetto della gente per un uomo buono e gentile: Paolo è stato, e resta, il "Pablito nazionale", eroe con la maglia azzurra e simbolo universale.